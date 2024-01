MN - Vettore: "Il destino di Pioli dipende dai risultati. Secondo me lo mandano via se..."

vedi letture

Il Milan ha chiuso il girone d'andata vincendo nettamente contro l'Empoli per 3-0, successo firmato da Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè. I rossoneri sono al terzo posto con 39 punti, uno in più dell'anno scorso allo stesso punto del campionato. In merito al successo del Milan contro l'Empoli e all’attualità in casa rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Ecco le sue parole:

A tuo avviso Pioli resterà sulla panchina del Milan?

“Come tutti gli allenatori delle grandi squadre, il destino di Pioli dipende dai risultati. Nel suo caso, potrebbe essere mandato via se e solo se non riuscirà a far qualificare il Milan in Champions, dal mio punto di vista”.