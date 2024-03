MN - Vettore: "Il Milan è da secondo posto. Risultati e prestazioni dicono questo"

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero, che ha detto la sua sul momento di forma che sta vivendo la formazione di Stefano Pioli e sull'obiettivo stagionale che il diavolo deve provare a raggiungere in campionanto. Queste le sue dichiarazioni.

L’attuale Milan è da secondo posto in pianta stabile?

“I risultati e le prestazioni stanno dicendo questo e non si può smentirlo”.