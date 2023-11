MN - Vettore: "In Champions servirà una prestazione importante, è un girone apertissimo"

Questo il commento di Antonio Vettore, ex portiere rossonero intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it. Parole importanti da parte dell'ex estremo difensore in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, martedì sera a San Siro: "Partita tosto rispetto all’andata, in cui i rossoneri meritavano di vincere con ampio scarto. Il Milan riavrà Giroud e questo è importante. Però il girone è aperto: tutte possono passare, così come non. Ci vorrà una prestazione ben diversa rispetto a quella contro la Fiorentina, perché in Europa i ritmi sono completamente diversi”.