MN - Vettore: "Jovic mi ha deluso e non è da Milan, spero che a gennaio.."

vedi letture

Interessante commento estrapolato dall'intervista, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, fatta all'ex portiere rossonero Antonio Vettore, insieme al Milan nelle stagioni 1980-1981 e 1985-1986. Queste le sue parole nei confronti di Luka Jovic: "L'assist a Theo per il rigore? Mi è sembrato più un demerito della Fiorentina rispetto che un suo buono spunto. A me ha deluso. Non mi sembra da Milan. Spero che a gennaio, i rossoneri intervengano sul mercato per prendere un altro attaccante”.