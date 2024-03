MN - Vettore: "Pulisic è attualmente il calciatore più in forma del Milan"

vedi letture

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Tanti i temi trattati nel corso dell'intervista, fra i quali l'ottimo momento di forma che sta attraversando Christian Pulisic, decisivo anche ieri col gol vittoria. Queste le sue dichiarazioni.

Il tuo punto di vista rispetto alla prestazione di Pulisic?

“In questo momento, tecnicamente e tatticamente, è il calciatore più in forma del Milan. Con l’Empoli, malgrado una prestazione generale non esaltante, l’ha risolta con un suo gol. I calciatori fanno la differenza così. Salvo due aspetti: la rete di Pulisic e il fatto che, finalmente, Maignan non abbia subito gol: gli fa bene psicologicamente. Parlo da ex portiere”.