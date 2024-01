MN - Vettore: "Senza infortuni il Milan sarebbe a posto. Non servono acquisti, bisogna aspettare i rientri e fare il mercato come si deve in estate"

Il Milan ha chiuso il girone d'andata vincendo nettamente contro l'Empoli per 3-0, successo firmato da Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè. I rossoneri sono al terzo posto con 39 punti, uno in più dell'anno scorso allo stesso punto del campionato. In merito al successo del Milan contro l'Empoli e all’attualità in casa rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Ecco le sue parole:

Il Milan attuale è al completo o servono necessariamente rinforzi?

“Se il Milan non avesse subito così tanti infortuni, non avrebbe bisogno di nessuno. Per cui, una volta rientrati i calciatori al momento infortunati, a cosa potrebbero servire nuovi acquisti, a gennaio? Tanto vale aspettare l’estate per fare il mercato come si deve”.