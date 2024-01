MN - Vettore su Leao: "Può diventare un top player, lo sa lui e lo sa il Milan. Serve tempo"

Il Milan ha chiuso il girone d'andata vincendo nettamente contro l'Empoli per 3-0, successo firmato da Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè. I rossoneri sono al terzo posto con 39 punti, uno in più dell'anno scorso allo stesso punto del campionato. In merito al successo del Milan contro l'Empoli e all’attualità in casa rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Ecco le sue parole:

Ieri è tornato protagonista Leao. Il 2024 potrebbe essere l’anno della sua definitiva consacrazione a top player?

“Leao sa di poterlo diventare, così come ne è consapevole il Milan. Altrimenti non gli avrebbero rinnovato il contratto la scorsa stagione. Bisogna dargli tempo. Logico: da uno con le sue qualità, io mi aspetto sempre di più, anche quando sembra al 100%”.