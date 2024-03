MN - Vettore su Milan-Empoli: "E' stata vinta una partita non semplice. Mi aspettavo di più da Jovic"

vedi letture

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

Come commenti la vittoria del Milan contro l’Empoli?

“Una partita non semplice. In linea teorica, i valori sul campo sarebbero dovuti risultare completamente differenti. In questo momento, però, il Milan ha un solo, unico, avversario: se stesso”.

Da quali calciatori ti saresti aspettato, eventualmente, qualcosa in più?

“Francamente da Jovic. C’era stato un suo bel periodo, questa era - forse - la partita in cui poteva segnare una doppietta, distinguersi. Invece poco niente. Peccato”.