MN - Vettore su Milan-Juve: "Chi vince, darà un messaggio molto forte psicologicamente alla propria diretta avversaria"

Giocare un big match come Milan-Juventus da protagonisti, dopo ingenti stagioni da “gregari” è qualcosa per chi possiede un fegato forgiato. È questa la situazione che riguarderà Antonio Mirante, terzo portiere dei rossoneri, chiamato in causa dopo due stagioni e mezzo ad affrontare i bianconeri (tra l’altro da ex, in quanto - quelli della Vecchia Signora - sono colori che ha vestito sia a livello di Settore Giovanile, tra il 2000 e il 2004, sia direttamente in prima squadra, nella stagione 2006-2007). A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Antonio Vettore, portiere “gregario” del Milan nelle stagioni 1980-1981 e 1985-1986.

Milan-Juventus è una sfida scudetto?

“Secondo me è un top match, uno dei classici più importanti del nostro campionato. Per me sì. Chi vince, darà un messaggio molto forte psicologicamente alla propria diretta avversaria. Siamo soltanto all’inizio? Beh, il campionato è cominciato da due mesi. Vincere, in piena emergenza, contro una big ti lancia verso il tricolore”.