MN - Vettore sul futuro di Pioli: "E' inevitabile che si cambi, si è rotto qualcosa con la società"

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero, che ha detto la sua su Stefano Pioli e sul futuro che aspetta l'allenatore rossonero nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

In caso di vittoria dell’Europa League e di secondo posto in campionato, Pioli potrebbe sperare nella riconferma?

“Io dico che Pioli non sarà il miglior allenatore al mondo, ma - negli anni - al Milan sono passati traghettatori che non hanno lasciato il segno in nessun modo. L’attuale allenatore rossonero ha vinto invece uno scudetto, approfittando del rallentamento dell’Inter. Più che un nuovo allenatore, al Diavolo occorrerebbero più calciatori di livello internazionale come Pulisic dal mercato, non solo giovani da far crescere. Ad ogni modo, se si è rotto qualcosa tra Pioli e proprietà, è inevitabile che si cambi”.