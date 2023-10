MN - Vèzirian: "Adli una grande sorpresa: i sacrifici ripagano sempre"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la firma di rilievo de L'Equipe, giornale sportivo più quotato in Francia, Joun Thibaud Vèzirian. Queste le sue parole sui progressi di Yacine Adli al Milan: "Per tutti, giornalisti e addetti ai lavori, costituisce una grande sorpresa. Qui ormai monitoravamo di più Amine Adli (del Bayer Leverkusen ndr) rispetto a lui. Non giocava più, era sparito dai radar. Ci si apprestava a decretarne il flop in maglia rossonera.

Come nel caso di Vikash Dhorasoo, per esempio. Pertanto, vedere Yacine Adli giocare regolarmente è la prova che ha continuato a lavorare, nell'ombra, con determinazione. I sacrifici ripagano sempre. È un talento grezzo, talento puro, formatosi al Psg. Ognuno ha i propri tempi e la relativa maturità, evidentemente”.