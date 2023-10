MN - Vèzirian: "Non abbiamo dubbi in Francia che Maignan sia il portiere più forte al mondo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la firma di rilievo de L'Equipe, giornale sportivo più quotato in Francia, Joun Thibaud Vèzirian. Queste le sue parole su Mike Maignan: "Portiere più forte del mondo? Noi in Francia non abbiamo alcun dubbio e non esiste dibattito su ciò. Piuttosto sono altre le domande che ci si pone… Le ricadute muscolari. Il Milan monitora attentamente il calciatore per evitarle? Questo è un tema di fondamentale importanza"