MN - Vèzirian su Kalulu: "Un enigma. Deve riguadagnarsi la titolarità: meglio da centrale"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la firma di rilievo de L'Equipe, giornale sportivo più quotato in Francia, Joun Thibaud Vèzirian. Queste le sue parole su Pierre Kalulu, diventato un po' un rompicapo: "È un enigma. Anche in Nazionale, quando chiamato, non ha fatto bene. È passato dall’essere il più forte e insostituibile, a essere l’alternativa numero sei.

Gli viene preferito anche Florenzi, se si considera che lui - in origine - parte da terzino destro. In partenza a gennaio? Credo poco a questa opzione. Piuttosto deve riassestarsi fisicamente, cercare di avere qualche acciacco in meno e riguadagnarsi la titolarità. Meglio centrale o terzino? Per me al centro della difesa, con Tomori come nell’anno dello scudetto del Milan"