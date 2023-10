MN - Vèzirian: "Theo? Fin qui stagione normale. Da lui ci si aspetta moltissimo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la firma di rilievo de L'Equipe, giornale sportivo più quotato in Francia, Joun Thibaud Vèzirian. Queste le sue parole sulla stagione fin qui di Theo Hernandez: "Se devo dare un giudizio, dico che sin qui è stata una stagione “nella norma”, nulla di speciale. Da lui ci si aspetta moltissimo. Magari cerca soltanto il grilletto da premere definitivamente per tornare devastante come prima. La vittoria di un titolo, per esempio, potrebbe contribuire a galvanizzarlo, fornendogli nuovi stimoli”