MN - Vèzirian torna su Giroud-portiere: "Ampio risalto in Francia. Olivier ha acquisito notevole considerazione"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la firma di rilievo de L'Equipe, giornale sportivo più quotato in Francia, Joun Thibaud Vèzirian. Queste le sue parole sulla prestazione tra i pali di Olivier Giroud contro il Genoa: "La prestazione in porta di Olivier Giroud al posto di Maignan ha avuto ampio risalto in Francia. Un tassello in da aggiungere alla sua carriera leggendaria. Grazie alle recenti ottime stagioni al Milan, ha acquisito notevole considerazione nel nostro calcio”.