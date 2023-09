MN - Vice-Giroud? Garbo: "Credo che il Milan sarà già operativo da gennaio"

vedi letture

Daniele Garbo, scrittore e saggista sportivo, è stato intervistato in esclusiva a MilanNews.it e ha parlato del ruolo di vice Giroud che è stato colmato per il momento da Luka Jovic ma la cui ricerca potrebbe vivere presto nuovi capitoli: “I rossoneri hanno preso Jovic in prestito secco dalla Fiorentina perché non sono riusciti a trovare in tempo un sostituto all’altezza di Giroud. Credo che il Milan sarà già operativo a gennaio sotto questo fronte. Non a caso, si sta già parlando di David”.