MN - Vicenza-Milan: Giroud out per affaticamento muscolare, gestione per Kjaer e Bakayoko

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Olivier Giroud non sarà a disposizione di Stefano Pioli per l'amichevole contro il Vicenza a causa di un affaticamento muscolare; dagli ambienti rossoneri non filtra preoccupazione in vista di Milan-Udinese. Le assenze di Simon Kjaer e Tiemoué Bakayoko, invece, rientrano nel programma di gestione dei calciatori, considerando che domani i rossoneri affronteranno un'altra amichevole contro la Pergolettese.