MN - Vincenzi: "Il Milan può prevalere in EL, anche se è molto difficile come competizione"

Dopo la brutta e nervosa partita di venerdì con la Lazio, il Milan, uscito comunque con tre punti dall'Olimpico, oggi torna ad allenarsi e si proietta con forza all'andata degli ottavi di finale di Europa League che giovedì alle 21 si giocherà a San Siro contro i cechi dello Slavia Praga. Una gara importante perché il Milan, insieme al secondo posto in Serie A, vuole centrare finale e vittoria in Europa. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con Francesco Vincenzi, ex giocatore del Milan. Le sue dichiarazioni.

A tuo avviso il Diavolo può prevalere nella competizione europea da te citata?

“È molto difficile, perché in Europa le squadre ti studiano più attentamente, hai meno spazi. Però, per la proposta di calcio del Milan, la risposta è sì”.