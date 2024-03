MN - Vincenzi: "Leao? Un grandissimo, ma vive troppo di 'lampi isolati'"

Dopo la brutta e nervosa partita di venerdì con la Lazio, il Milan, uscito comunque con tre punti dall'Olimpico, oggi torna ad allenarsi e si proietta con forza all'andata degli ottavi di finale di Europa League che giovedì alle 21 si giocherà a San Siro contro i cechi dello Slavia Praga. Una gara importante perché il Milan, insieme al secondo posto in Serie A, vuole centrare finale e vittoria in Europa. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con Francesco Vincenzi, ex giocatore del Milan. Le sue dichiarazioni.

I calciatori che, in questa stagione, ti stanno convincendo maggiormente?

“Quelli della vecchia guardia rispetto ai nuovi acquisti. Mi piace molto Theo Hernandez e come sta rientrando Bennacer. Inoltre, nella mia squadra, Giroud me lo porto sempre. Segna gol pesantissimi. Leao? Un grandissimo, senza ombra di dubbio. Ma vive troppo di “lampi isolati”. Senza continuità di rendimento non puoi pensare di costruirci un progetto di squadra intorno”.