MN - Vio e l'esperienza al Milan: "Favoloso vivere la storia del Milan. Milanello è speciale, molto emozionante"

Christian Pulisic e Yunus Musah tornano a Milanello freschi di un titolo da campioni della Nations League del Nord, Centro America e Caraibi. Ai microfoni di MilanNews è intervenuto Gianni Vio, collaboratore tecnico della nazionale a stelle e strisce, noto come lo specialista delle punizioni. Nella sua esperienza, Vio vanta anche un'esperienza al Milan sotto la gestione di Pippo Inzaghi:

Lei è stato collaboratore tecnico dal Milan, nell'anno di Inzaghi allenatore. Che esperienza è stata?

"Esperienza favolosa. Il mio percorso è un po' particolare perché per 37 anni ho lavorato in banca, mentre da 17 faccio questo lavoro. E arrivare a Milanello e vivere la storia importante come quella del Milan mi ha dato sempre delle grandi emozioni. Il centro sportivo è diverso dagli altri, anche quelli ultramoderni. Sono stato al Tottenham, ma Milanello ti dà delle emozioni differenti anche come ambiente, persino come paesaggio".