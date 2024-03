MN - Vio: "Segnare su punizione è sempre più difficile: bisogna dedicare tempo alle palle inattive"

Christian Pulisic e Yunus Musah tornano a Milanello freschi di un titolo da campioni della Nations League del Nord, Centro America e Caraibi. Ai microfoni di MilanNews è intervenuto Gianni Vio, collaboratore tecnico della nazionale a stelle e strisce, noto come lo specialista delle punizioni. Nella sua esperienza, Vio vanta anche un'esperienza al Milan sotto la gestione di Pippo Inzaghi:

Perché segnare su punizione è diventato così complicato oggi giorno?

"Se parliamo di punizioni dirette è più difficile segnare perché i giocatori sono più alti e le barriere sono più difficili da superare rispetto a una volta. Non credo quindi sia un problema di specialisti ma dell'ostacolo, quindi bisognerebbe trovare soluzioni alternative".

Per esempio?

"Io credo che bisognerà sempre più dedicare tempo per migliorare quelli che sono gli allenamenti su palla inattiva. Se il 30% dei gol nascono da queste situazioni allora serve dedicare più tempo e un allenatore dedicato solamente a questo aspetto. Non credo che sia un lavoro che possa essere fatto da un collaboratore esterno".