MN - Viola: "De Zerbi al Milan? Sicuramente punterà su Maignan, gli piacerebbe anche Pulisic. Non mi stupirei se..."

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Ad oggi una scelta definitiva non è stata ancora presa dalla dirigenza rossonera, la quale, dopo l'insurrezione dei tifosi settimana scorsa, avrebbe messo in stand-by i dialoghi con Julen Lopetegui per valutare altri profili all'altezza delle proprie visioni ed ambizioni. Fra questi rientra anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, che secondo il suo ex giocatore Alessio Viola sarebbe il profilo ideale sul quale il Milan dovrebbe puntare per ripartire e sostituire Stefano Pioli. Queste le parole dell'ex calciatore di De Zerbi in esclusiva a MilanNews.it.

La rosa del Milan è ricca di giocatori di qualità, ma chi secondo lei potrebbe essere il pilastro, l’imprescindibile, sul quale De Zerbi andrebbe a puntare?

“Chiaramente il Milan è ricco di campioni. Dovrà andare a puntellare la strada per avere, diciamo, una rosa con delle qualità che lui predilige. Sicuramente punterà su Maignan, che potrebbe costruire dal basso come lui piace. Secondo me un altro giocatore che potrebbe dargli tanto, per come gestisce lui le cose, è Pulisic. È vero che sta facendo bene al Milan, ma penso che questo calciatore abbia delle qualità ancora inespresse. Non mi meraviglierei, qualora dovesse puntare De Zerbi, proverebbe a portare dietro De Ketelaere e probabilmente acquisterebbe Zirkzee a tutti i costi”.