MN - Viola: "De Zerbi è pronto per allenare grandi club, ha un bagaglio di esperienza importante"

vedi letture

Intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it ha parlato così Alessio Viola, attaccante allenato in passato da Roberto De Zerbi, dell'attuale situazione del Milan in merito alla scelta del nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Questo un estratto delle sue parole riguardanti l'attuale allenatore del Brighton:

“I difetti di De Zerbi? Penso che tutti abbiamo dei difetti. Chiaramente all’epoca io credo che abbia limato tutte le sue lacune, perché non è da tutti ottenere questi risultati in Inghilterra. All’epoca quando giocavamo a Foggia aveva solo quella metrologia e non voleva sapere niente, non c’era alcun aspetto di modifica. Io penso che ad oggi questa crescita gli ha fatto capire che bisogna anche adeguarsi ad alcuni contesti e situazioni, però stiamo parlando di 6/7 anni fa, quindi penso che lui oggi abbia un bagaglio personale di altissima fattura e sicuramente ad oggi sia pronto per allenare i grandi club”.