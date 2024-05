MN - Viola: "De Zerbi non soffre la pressione, si esalta nelle difficoltà. Non farebbe fatica ad allenare il Milan"

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Ad oggi una scelta definitiva non è stata ancora presa dalla dirigenza rossonera, la quale, dopo l'insurrezione dei tifosi settimana scorsa, avrebbe messo in stand-by i dialoghi con Julen Lopetegui per valutare altri profili all'altezza delle proprie visioni ed ambizioni. Fra questi rientra anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, che secondo il suo ex giocatore Alessio Viola sarebbe il profilo ideale sul quale il Milan dovrebbe puntare per ripartire e sostituire Stefano Pioli. Queste le parole dell'ex calciatore di De Zerbi in esclusiva a MilanNews.it.

Fino ad ora in carriera De Zerbi ha sempre allenato in contesti ed ambienti diversi rispetto a quello che potrebbe essere Milano ed il Milan. Pensa che possa essere pronto a questo importante salto di qualità o rischia di soffrire l’eventuale pressione?

“Io onestamente, quando leggo i giornali, o le pagine dove si etichettano che alcuni allenatori, persone, non riescono a gestire la pressione per allenare grandi club, io credo che De Zerbi non solo non soffra la pressione, ma penso che riuscirebbe a sopportare ogni difficoltà, anzi, lui si esalta nelle difficoltà. Perciò non è un mio pensiero che De Zerbi possa fare fatica ad allenare il Milan, anzi, l’unico consiglio che mi permetterei di dare è che sicuramente, come tutti, avrà bisogno di tempo per instaurare la sua mentalità, la sua filosofia. Io comunque penso che se il Milan dovesse fare una scelta del genere lascerà tutto il tempo possibile a far lavorare per bene De Zerbi”.