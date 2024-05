MN - Viola: "De Zerbi sta facendo un capolavoro al Brighton e a livello umano riesce a migliorare le qualità psicofisiche dei calciatori"

vedi letture

Ha parlato così in esclusiva sul sito di MilanNews.it Alessio Viola, attaccante allenato in passato da Roberto De Zerbi, dell'attuale situazione del Milan in merito alla scelta del nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Questo un estratto delle sue parole:

“La storia ci insegna che comunque tutte le squadre che ha allenato De Zerbi, oltre ad avere un grande gioco, continuano a giocare così per un po’ di tempo anche quando De Zerbi lascia. Quindi sicuramente questo fa parte della mentalità che riesce ad instaurare ai propri calciatori ed al proprio ambiente. Quello che ha fatto a Foggia, io ero presente quell’anno, è stato qualcosa di straordinario. Perdemmo la finale contro un grande Pisa, ai playoff per salire in B, però l’anno dopo il Foggia, cambiando praticamente nulla, è riuscito a surclassare il campionato. Il merito va ovviamente dato anche all’allenatore di competenza (Stroppa n.d.r), però sicuramente l’impatto di De Zerbi è stato devastante, sulla crescita del gioco e del contesto foggiano. Questo l’ho riscontrato anche sul Sassuolo che è riuscito a rimanere in Serie A anche con Dionisi, ma adesso stanno un po’ calando le qualità dell’ambiente e si vede sui risultati che stanno avendo col rischio della retrocessione. Il Brighton lo abbiamo visto tutti: sta facendo un capolavoro De Zerbi. La verità è che De Zerbi a livello umano riesce ad innalzare tutte le qualità psicofisiche dei calciatori. Credo che sarebbe nel posto perfetto al Milan di oggi per provare ad avere dei risultati importantissimi. I giocatori gli vogliono bene perché lui mette prima il bene del proprio calciatore che il bene della squadra”.