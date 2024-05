MN - Viola: "Il ciclo di Pioli al Milan non penso sia finito, ma il club vuole alzare l'asticella"

Prosegue tra sondaggi e idee il casting per il prossimo allenatore del Milan, con la società rossonera ancora incerta su diversi profili osservati in queste ultime settimane. Fra questi rientra anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, che secondo il suo ex giocatore Alessio Viola sarebbe il profilo ideale sul quale il Milan dovrebbe puntare per ripartire e sostituireStefano Pioli. Ecco un estratto delle sue parole riportate dall'intervista in esclusiva su MilanNews.it:

Partiamo dal principio: come valuta la stagione del Milan? Crede anche lei che il ciclo di Pioli in rossonero sia finito?

“Credo che il ciclo di Pioli non penso sia finito, però è chiaro che in una società come il Milan si guardi attorno per trovare dei profili che possano migliorare il percorso dei rossoneri. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, un grandissimo percorso. Dopo 5 anni credo che il Milan voglia alzare ulteriormente l’asticella e tornare ad essere il Milan degli anni ‘90”.