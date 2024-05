MN - Viola sicurissimo su De Zerbi: "Fossi un dirigente del Milan la prima cosa che farei è pagare la sua clausola"

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Ad oggi una scelta definitiva non è stata ancora presa dalla dirigenza rossonera, la quale, dopo l'insurrezione dei tifosi settimana scorsa, avrebbe messo in stand-by i dialoghi con Julen Lopetegui per valutare altri profili all'altezza delle proprie visioni ed ambizioni. Fra questi rientra anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, che secondo il suo ex giocatore Alessio Viola sarebbe il profilo ideale sul quale il Milan dovrebbe puntare per ripartire e sostituireStefano Pioli. Queste le parole dell'ex calciatore di De Zerbi in esclusiva a MilanNews.it.

In passato De Zerbi ha sempre aperto alla possibilità di tornare un giorno in rossonero. Questo scenario potrebbe realizzarsi quest’estate, ma c’è un problema: la clausola da 15 milioni di euro presente nel suo contratto col Brighton. Pensa che valga la pena spendere questi soldi per un allenatore come lui?

“Calcisticamente parlando è chiaro che 15 milioni sulla carta sono tanti, però per un allenatore della sua fattura credo che non siano nulla. Fossi un dirigente del Milan il prima acquisto che farei è pagare la clausola di De Zerbi”.