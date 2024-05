MN - Viola su De Zerbi: "E' il profilo più adatto per allenare il Milan"

Intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it ha parlato così Alessio Viola, attaccante allenato in passato da Roberto De Zerbi, dell'attuale situazione del Milan in merito alla scelta del nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Questo un estratto delle sue parole:

“Non posso dare un giudizio su Lopetegui, perché a parte la fama non conosco le metodologie dell’allenatore. Sicuramente conosco quelle di De Zerbi e chiaramente, dal mio punto di vista, tra Lopetegui e Pioli terrei Pioli. Non credo che il Milan facesse il salto di qualità con lo spagnolo, con tutto il rispetto per l’allenatore e la persona che è. Invece farei una riflessione più approfondita per De Zerbi perché lo conosco e sono sicuro che sarebbe il profilo più adatto per allenare il Milan”.