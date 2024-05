MN - Viola sul futuro di De Zerbi: "Bayern o Milan? Accetterebbe i rossoneri. Con lui mi aspetto un Milan come quello di Sacchi o di Capello"

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Ad oggi una scelta definitiva non è stata ancora presa dalla dirigenza rossonera, la quale, dopo l'insurrezione dei tifosi settimana scorsa, avrebbe messo in stand-by i dialoghi con Julen Lopetegui per valutare altri profili all'altezza delle proprie visioni ed ambizioni. Fra questi rientra anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, che secondo il suo ex giocatore Alessio Viola sarebbe il profilo ideale sul quale il Milan dovrebbe puntare per ripartire e sostituire Stefano Pioli. Queste le parole dell'ex calciatore di De Zerbi in esclusiva a MilanNews.it.

Praticamente saltato Rangnick, De Zerbi potrebbe tornare in orbita anche Bayern Monaco. Lei cosa gli suggerirebbe? Eventualmente il Milan o la Baviera per il proseguo del suo percorso?

“È chiaro che su De Zerbi ci sia l’interesse di club di un certo livello. Io sono sicuro che se ci fosse la possibilità di andare al Milan lui accetterebbe il Milan. Io me lo auguro, perché sono sicuro, convinto, che Zerbi sarebbe un profilo, mi sbilancio, e non ho paura di farlo perché conosco la persona, l’allenatore, non mi meraviglierei se vedessi un Milan come quello di Arrigo Sacchi o Fabio Capello. Ha bisogno solo di tempo e di lavorare con serenità. Io ovviamente mi auguro che questo possa accadere, con il rispetto di Pioli, che va ringraziato. Però ho avuto la fortuna di lavorare con De Zerbi e sono sicuro che sarebbe l’uomo giusto per far tornare grande il Milan”.