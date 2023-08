MN - Viscogliosi: "Chukwueze potrebbe avere anche un impatto simile a quello di Kvara, chissà"

vedi letture

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Chukwueze a destra può essere uno spacca-campionato come fa Leao a sinistra?

"Lo spero perché il nostro campionato ha tanto bisogno di giocatori cosi. Imprevedibili e con capacità di saltare l’uomo. In altre latitudini, in altri campionati, forse non ci stupiremo di vederlo titolare a comporre una trequarti con Leao dall’altra parte, Pulisic al centro dietro una prima punta. Questo Milan però ha un equilibrio ancora da trovare, ma spero che Pioli possa farci vedere in alcuni momenti una trazione totalmente anteriore molto europea. Dove tutti fanno tutto e il sacrificio del singolo aiuta l’equilibrio del collettivo. Potrebbe avere anche un impatto simile a quello di Kvara, chissà. Come tipologia di giocatori non siamo lontani. Solo per il sorriso che ha portato a Milano, la simpatia e il successo che sta avendo con i tifosi merita di incidere sin da subito. Ma lo farà soprattutto perché è un giocatore che sa spaccare le partite".