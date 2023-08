MN - Viscogliosi: "Difesa in difficoltà? Non ne faccio un problema di singoli"

vedi letture

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Le amichevoli hanno mostrato qualche pecca difensiva: colpa della preparazione o in generale il Milan avrebbe bisogno di un rinforzo in difesa?

"Non ne faccio un problema di singoli. Il Milan ha bisogno di difendere alto, di un recupero palla veloce e di aggredire la manovra avversaria. Mi sembra normale ora essere imballati difensivamente. Manca la brillantezza di cercare la palla in avanti e alzare la linea difensiva. Sull’uno contro uno poi è sempre una roulette e spesso abbiamo visto qualche disattenzione. Magari si interverrà soprattutto se analizzando attentamente le condizioni fisiche di Kjaer e poi capendo un aspetto secondo me fondamentale. Kalulu è un esterno a destra o il primo titolare al centro insieme a Tomori? Perché il ragazzo ha doti incredibili, ma fare la spola tra un ruolo e l’altro può far male. La coppia centrale della difesa a quattro è un meccanismo delicatissimo e va oliato costantemente. Pioli deve risolvere questa situazione e poi appunto mettere all’ordine del giorno per il prossimo futuro l’acquisto di un terzino destro sano. Che forse rimane a oggi il più grande buco di rosa".