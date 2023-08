MN - Viscogliosi: "Giocare avanzato, molto vicino alla porta, potrà sicuramente favorire De Ketelaere all'Atalanta"

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Segui spesso da inviato anche l'Atalanta: De Ketelaere si ritroverà con Gasperini?

"Non mi piace mai parlare prima, anche se so che a parlare dopo son bravi tutti. La cosa ottima di questa operazione è che CDK trova un ambiente un po’ più sereno, come quello di Bergamo, e un ambiente culturale che si avvicina a quello del belga. Mi riferisco al clan olandese che idealmente potrà accompagnare il belga nel suo primo inserimento. Tecnicamente non è mai stato in discussione. Ha bisogno della serenità di far riaffiorare il suo talento. Dalle giocate semplici a quelle più complesse. E magari giocare avanzato, molto vicino alla porta potrà sicuramente favorirlo".