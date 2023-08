MN - Viscogliosi: "Mi dispiacerebbe se se ne andasse Colombo, ma non per partigianeria italica..."

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

C'è da aspettarsi l'addio di Lorenzo Colombo?

"Premessa: mi dispiacerebbe. Non ne faccio un discorso né di partigianeria italica né di ‘sangue rossonero’: credo che Colombo si sia guadagnato sul campo la fiducia per poter stare nelle rotazioni di una squadra come il Milan. Con una filosofia giovane e frizzante. Capisco però le esigenze di rosa e gli obbiettivi di stagione. Pero a quel punto forse avrei agito diversamente prendendo una punta prima sul mercato. Taremi, Scamacca stesso. Ma anche giocatori come Cabral della Fiorentina ora al Benfica, oppure - visti i rapporti con il Villarreal - provare a inserirsi con la Salernitana per Boulaye Dia. Giocatori pronti, che conoscono il campionato italiano. Che magari non solleticano le fantasie dei tifosi ma sono utili, di rendimento, specialmente se devi far rifiatare Giroud. Penso anche a un profilo come Zapata, che nonostante reduce da una stagione piena di problemi fisici rimane un signor giocatore".