MN - Viscogliosi: "Non vorrei che lo spirito di sacrificio si trasformasse per Krunic in un gigantesco boomerang, aprendo così un altro equivoco tattico"

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Krunic può essere il mediano titolare del nuovo Milan?

"Per la generosità e l’abnegazione che mette ogni volta che scende in campo dico no. Non vorrei che questo spirito di sacrificio si trasformasse per lui in un gigantesco boomerang, aprendo così un altro equivoco tattico. Il problema vero è che Bennacer non ne avrà per poco, probabilmente l’entusiasmo per i tanti colpi ha fatto un po’ mancare l’analisi su che progetto tattico il Milan ha veramente in mente. Poi magari Pioli riuscirà a mettere insieme un centrocampo a tre di grande movimento fatto da tre mezze ali, anche perché il tempo per lavorare sul reparto in estate lo ha avuto. Dobbiamo aspettare le partite ufficiali e capire quale sarà il Milan che vedremo presumibilmente da qui al 2024".