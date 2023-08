MN - Viscogliosi: "Pulisic stella in potenza. Inizialmente me lo aspetto più tattico"

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

L'attacco del Milan si è certamente rinforzato con Pulisic e Chukwueze. Partiamo dal primo: come lo vedi a destra?

"È una stella in potenza. Non so se può tornare ai livelli di quello visto a Dortmund. E forse non sarebbe ora a Milano se fosse ancora quel giocatore li, con rispetto massimo per tutti. Deve ritrovare fiducia e colpi, se solo ritornerà al 70% parliamo di uno dei dieci giocatori più decisivi della Serie A. Per tecnica, età e impatto. Quantomeno inizialmente me lo aspetto anche molto più tattico come giocatore. A sinistra hai Leao a cui devi per forza fare semaforo verde su tutto, quindi anche perdonargli qualche mancato rientro difensivo. Pulisic dovrà essere jolly offensivo ma anche equilibratore, esterno capace di far male ma anche trequartista all’occorrenza capace di spostarsi più in mezzo al campo e fare gioco. Mi intriga vederlo all’opera su quella catena insieme a Loftus-Cheek, che abbiamo visto sarà la mezzala di destra quindi sulla stessa corsia dell’americano".