MN - Viscogliosi: "Via Tonali, dentro Loftus e Reijnders: guadagno tecnico evidente"

vedi letture

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

A centrocampo via Tonali e dentro Loftus-Cheek e Reijnders: il Milan ci ha guadagnato?

"Tecnicamente si, emotivamente no. Chiariamo subito un aspetto: sarà complicato far dimenticare Tonali, soprattutto ad alcuni tifosi. Rappresentava il Milan, la passione rossonera e un simbolo della squadra scudettata e di quella che è arrivata in semifinale di Champions. Quindi ci sarà sempre del rimpianto sul suo addio, che difficilmente soprattutto alcuni tifosi laveranno via. Tecnicamente però il centrocampo di oggi ha il potenziale di essere un gradino sopra rispetto a quello dello scorso anno. Il sacrifico Tonali ha aperto a nuove possibilità che il Milan sfrutterà. Loftus se stara bene darà alla mediana una verticalità e una fisicità che negli ultimi anni non c’è mai stata, Reijnders invece ha una pulizia nel controllo e una visione nel breve e nell’imbucata perfettamente complementari come caratteristiche a quelle dell’inglese. Il guadagno tecnico di questa operazione è quindi evidente".