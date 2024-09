MN - Visnadi: "Oggi Ibrahimovic non è all'altezza del compito che ha"

Prima pausa nazionali e si discute a bocce ferme di Milan, tra mercato, risultati in campo e problemi da gestire. Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it

Ibrahimovic sul banco degli imputati, più di Fonseca

"Magari in futuro diventerà bravissimo ma oggi non mi pare che sia all'altezza di questo compito. Un campione con l'esperienza di stagista a cui è stata affidata la gestione della parte tecnica di una squadra che ha giuste e giustificate ambizioni. E avendo, per l'appunto, l'esperienza di uno stagista commette degli errori e non aiuta l'allenatore che lui ha scelto a non commettere errori".

L'aiuto specifico riguarda il caso Theo e Leao?

"Non aver schierato i più forti, in una partita che poteva essere decisiva, secondo me è stato un errore da qualsiasi punto la si veda. Un'operazione in cui poteva solo perdere il Milan come entità, al di la del risultato. Se fosse finita con una vittoria cosa avrebbe voluto dire: che il Milan vince senza Leao e Theo cosa significa?".

È andata pure peggio: Theo e Leao che entrano e la risolvono. E con l'immagine forte di loro in disparte durante il cooling break

"Atteggiamento disdicevole e sbagliato".