MN - Viviani: "La cessione di De Ketelaere non mi sorprenderebbe"

© foto di Daniele Mascolo

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Fabio Viviani, calciatore del Diavolo nella stagione 1988-1989.

Il tuo giudizio rispetto a un’eventuale cessione di De Ketelaere?

“Non mi sorprenderebbe, visto come è andata con Tonali e - più in generale - per come è strutturato il mercato oggi. Non so se al Milan converrebbe in prospettiva però. Il talento c’è. Bisogna soltanto lavorarci”.