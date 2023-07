MN - Viviani: "Non è da escludere che Pioli viri sul 4-3-3"

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Fabio Viviani, calciatore del Diavolo nella stagione 1988-1989.

Pioli potrebbe virare in maniera significativa sul 4-3-3?

“Non è da escludere. Con i giocatori di cui dispone, non si può nemmeno escludere il 4-2-3-1, anche se ho un’idea… Ossia che Pioli, come tanti altri allenatori moderni, siano alla ricerca di un calcio sempre più fluido, in cui i ruoli siano interscambiabili a partita in corso. Più giocatori duttili e intelligenti tatticamente hai, più sei imprevedibile”.