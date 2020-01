MN - Wegerup: "E' molto incerto che Ibra resti al Milan anche l'anno prossimo"

Jennifer Wegerup, giornalista svedese vicina ad Ibrahimovic, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato della possibilità che il nativo di Malmo prosegui la sua avventura in rossonero anche il prossimo anno: "Questa resta sempre una cosa molto incerta. A me ha detto poco fa "voglio aiutare il Milan, non ho scopi personali, personalmente voglio soltanto godere di essere qua". L'idea iniziale era che questa primavera sarebbe stata un torneo di addio e un aiuto per un club che ha amato e ama. Molti giornalisti hanno scritto che Zlatan esitava a venire perché voleva a tutti i costi un anno e mezzo di contratto ma non è stato così. Molti hanno anche scritto e detto che era la compagna Helena a voler fortemente tornare a Milano ma non è vero niente. Infatti lei ora vive a Stoccolma con i figli. Maximilian e Vincent da gennaio vanno a scula a Stoccolma e giocano a calcio, Maxi nel Hammarby dove Zlatan è socio. Quindi anche questo fatto rema contro un prolungamento, un conto stare senza la famiglia quattro mesi, un altro un anno e mezzo. Loro non tornano a vivere a Milano, i figli sono grandi e la vita della famiglia ormai è in Svezia, che è comunque il loro paese. Anche Zlatan dice ogni tanto che più passano gli anni, piú gli manca la Svezia. Anche se ama anche l'Italia. Vediamo. Tutto può succedere nella vita, vediamo".