MN - Zaccheroni: "Il Milan ha acquisito mentalità e consapevolezza per giocarsela in testa"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it rispondendo anche ad una domanda relativa alla maggiore consapevolezza acquisita dai rossoneri: “E’ assolutamente così. Guardo giocare i rossoneri e trovo che abbiano acquisito mentalità e consapevolezza per giocarsela lassù. Sono due anni che questo percorso di crescita prosegue, aumenta il suo volume e grande merito va dato al lavoro di Stefano Pioli. Non dimentichiamoci neanche che le problematiche a cui ha dovuto far fronte sono state tante, soprattutto riferito agli infortuni”.