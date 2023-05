MN - Zaniolo-Roma, Cutolo: "Non entro nel merito, non so cos'è successo"

MilanNews.it

Aniello Cutolo è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato in particolare di Nicolò Zaniolo, centrocampista del Galatasary che potrebbe essere un obiettivo rossonero per il mercato estivo. Queste le parole di Cutolo sulla diatriba che ha, di fatto, allontanato Zaniolo dalla Roma: "Non voglio entrare nel merito perché non so cosa è successo, né posso saperlo perché bisogna essere all’interno di certe dinamiche per comprenderle bene. Io so solo che Roma non è una piazza semplice, convivono tante pressioni.

Nonostante ciò, Zaniolo se l’è conquistata giovanissimo, stupendo ogni esperto. Preclusa l'affidabilità del giocatore? Dico di no”