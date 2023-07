MN - Zazzaroni: "Loftus-Cheek bene con Sarri, ma non è continuo. Scamacca? Non lo prestano"

MilanNews.it

Riguardo al mercato in casa Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport.

Dopo Tonali il Milan potrebbe effettuare altre cessioni eccellenti?

“Non lo escludo. Con Tonali è accaduto tutto così in fretta, ma non si trattava di una cessione pianificata. È arrivata una grande offerta e il Milan lo ha ceduto. Per me c’è anche dell’anomalo e dell’improvvisato, perché Tonali è giovane e aveva tutte le carte in regola per diventare un simbolo significativo del club. È andata diversamente”.

Che tipo di impatto prospetta da parte di Loftus-Cheek?

“Fece la sua stagione migliore nel 2018-2019 con Sarri, seppur soltanto la seconda parte. Poi ha avuto un calo vistoso. Ha perso la continuità di prestazione e questo è un bel grattacapo da risolvere per Pioli”.

Pare che i rossoneri stiano pensando concretamente a un centrocampo Loftus-Cheek-Reijnders-Musah…

“Gli altri due sono un po’ in linea con il mercato che vuole fare il Milan. Non voglio sembrare esagerato con il dire che c’è molta improvvisazione, però - dalla cessione di Tonali in poi - pare si sia cominciato un po’ a pensare a cosa costruire e come”.

L’incombenza più significativa, anche quando c’erano Maldini e Massara, è sempre stata il centravanti. Qual è il prospetto realisticamente più accostabile al Milan, ora come ora?

“Ho letto di Scamacca, ma è un nome completamente fuori dai radar. In primo luogo perché costa molto, in seconda battuta perché non te lo prestano. Per ora c’è il solo Giroud. Inoltre non mi sembra che i rossoneri intendano fare chissà quali spese folli”.