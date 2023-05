MN - Zenga su Maignan: "Mike non ha patito il salto dal Lille al Milan"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite della Milano Football Week, evento promosso dalla Gazzetta dello Sport, Walter Zenga, ex-portiere dell'Inter, ha risposto così alla domanda "Preferisci Onana o Maignan?": "Hanno in comune il giocare coi piedi e sono bravissimi. Poi il portiere deve saper parare innanzitutto. Onana dopo un anno e passa fermo ha ripreso come se niente fosse. Maignan non ha patito il salto dal Lille al Milan, sostituendo un ragazzo come Donnarumma".