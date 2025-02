MN - Zironelli su Tassotti: "Tanta roba per il Milan futuro avere uno come lui, darà una grande mano a Bonera"

Mauro Zironelli, tecnico apripista del progetto Under 23 essendo stato il primo a guidare la seconda squadra della Juventus in Serie C nella stagione 2018/19, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it:

La società si è giocata la carta Tassotti, storico vice della prima squadra.

"Tassotti è una figura esperta e rappresentativa, una bella cosa. Per questa squadra avere uno come lui è tanta roba. Sa come funziona a Milanello, conosce tutto. Darà una grossa mano a Bonera e penso darà una marcia in più".

Tra i vari paradossi, c'è anche quello che il Milan a livello qualitativo è forse tra le squadre più forti

"In C devi pedalare, andare forte e pensare a fare punti. Se hai più tecnica devi comunque portare questa caratteristica a tuo vantaggio. La C è un campionato tecnico ma se sai tenere palla, sei intelligente a capire i tuoi pregi e i tuoi difetti, alla fine questa qualità emerge. Noi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo stati la squadra col maggior possesso palla. Se tieni il pallone, del resto, vuol dire che gli altri non ce l'hanno ed è già un punto a favore…".