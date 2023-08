MN - Zorgane: "Bennacer non ha nulla da invidiare a Enzo, Mac Allister e Caicedo"

Adem Zorgane, centrocampista della nazionale dell'Algeria e dello Royal Charleroi Sporting Club, squadra che milita in Jupiler Pro League ovvero il massimo campionato belga, ha parlato in un'intervista esclusiva alla redazione di MilanNews.it del suo amico Ismaël Bennacer.

Se diamo un'occhiata al mercato "drogato" dei centrocampisti difensivi ovvero gli accessori che vanno di moda attualmente. Da Enzo Fernandez a Roméo Lavia passando per Alexis Mac Allister e Moses Caicedo che hanno cambiato casacca per prezzi folli... la domanda è: un Bennacer in forma varrebbe e costerebbe quanto loro?

"Certo non ha nulla da invidiare a loro. È uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e fra poco sarà nella Top 10 del Pallone d'Oro. Ismaël è un giocatore fondamentale per il Milan e per l'Algeria. Per i rossoneri è un giocatore molto importante, è reduce da quattro grandi stagioni a Milano ed è il miglior centrocampista che il club ha."