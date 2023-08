MN - Zorgane: "Bennacer sta facendo tutto per tornare il prima possibile"

Adem Zorgane, centrocampista della nazionale dell'Algeria e dello Royal Charleroi Sporting Club, squadra che milita in Jupiler Pro League ovvero il massimo campionato belga, ha parlato in un'intervista esclusiva alla redazione di MilanNews.it del suo amico Ismaël Bennacer.

Adem, lei e Bennacer siete amici oltre che compagni in nazionale. Come pensa che si riprenderà dall'infortunio al ginocchio?

"Bennacer è un giocatore importante per noi giocatori, per la nostra nazionale e per l'Algeria. È indispensabile che torni per la Coppa d'Africa (che si terrà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio al 11 febbraio 2024 ndr) e io ci spero. Sta lavorando duramente e tutti sappiamo che Ismaël è un grande secchione in campo e fuori. Sta facendo tutto per tornare il prima possibile e per essere a disposizione della nazionale algerina prima della Coppa d'Africa."