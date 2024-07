MNC-MIL (2-2): dorme la difesa, pareggia McAtee

Pareggio del City in avvio di ripresa, brutta lettura di tutta la difesa rossonera. Calabria si fa bruciare da Hamilton, cross in mezzo per McAtee che tutto solo insacca di testa da pochi passi. Molto male anche Tomori che perde completamente l'uomo e le distanze. 2-2.