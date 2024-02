Modifiche al modo di difendere? Ecco la risposta di Pioli sul tema a lungo dibattuto

Uno degli aspetti che la critica ha spesso e giustamente imputato a Stefano Pioli è quello relativo al modo di difendere della sua squadra, che troppo spesso - anche eccedendo nell'idea - si è trovata a difendere alta e a esporsi così agli attacchi a campo aperto degli avversari. Gli ultimi esempi di una scelta estremizzata di marcatura uomo su uomo sono stafi quelli di Kjaer su Zirkzee in Milan-Bologna e di Simic su Raspadori nel finale di Milan-Napoli. Ecco la risposta di Pioli, alla domanda postagli sul tema da MilanNews.it, nel corso della conferenza stampa di presentazione di <b>Milan-Rennes</b>:

Domenica ha detto che ha parlato con i suoi giocatori di come sistemare la fase difensiva. Quale è stata la proposta dei difensori? "Quello che ha detto prima Matteo è che ci siamo confrontati su come affrontare ogni singola partita e soprattutto nel decidere a che altezza possiamo portare una certa pressione, quando la vogliamo portare e come. Su questo ci confrontiamo tanto, ho una squadra molto responsabile che conosce i concetti della nostra fase difensiva. Di partita in partita decidiamo insieme come svilupparla".