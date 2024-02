Moggi: "Allegri e Pioli maltrattati senza reali motivi. Conte può andare al Bayern"

"Allegri e Pioli mister maltrattati senza reali motivi". Sulle pagine di Libero, come ogni martedì, Luciano Moggi analizza così l'attualità del campionato italiano. Si parte, ovviamente, dalla capolista: "Quest'anno l'Inter sta emulando lo scorso campionato del Napoli. A differenza degli azzurri, vince giocando di squadra. […]

Entrambe le rivali dei nerazzurri sono super criticate dai media, in particolare i due allenatori: quando il Milan non vince il ciclo di Pioli sembra sempre al capolinea; peggio per Allegri, al quale ogni giorno viene chiesto di andarsene perché la squadra, secondo opinionisti e tifosi, vince giocando male, ma soprattutto perché avrebbe dovuto tenere il passo dell'Inter, non essendo impegnata nelle competizioni europeee. Addirittura, circolano nomi di possibili sostituti di Allegri, nonostante sia secondo in classifica. […]

Pioli potrebbe convincere i tifosi solo se vincesse il campionato, cosa che ovviamente non può fare, e forse non sarebbe neanche sufficiente. Lodi sperticate invece per Thiago Motta: è uno dei mister più gettonati per un approdo su una big, anche Palladino e Gilardino. Si fanno poi mille congetture su Antonio Conte, che secondo noi potrebbe approdare al Bayern Monaco".